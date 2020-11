De mooiste brief: “In alle liefde neem ik afscheid van wat had kunnen zijn”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week neemt Evi afscheid van haar geliefde Paul.

Lieve Paul,

Zes maanden na onze laatste date bij het water zit ik hier weer, alleen. Ik sluit mijn ogen en ik kan je ruiken, ik zie je voor me. Mijn gedachten dwalen af naar onze eerste ontmoeting. Eén blik was genoeg, je had mijn hart veroverd. Ik zie je stralende lach bij het begin van onze tweede date, ik voel je armen, je lippen op de mijne. Alle herinneringen komen voorbij, verbonden door één rode draad: onze liefde voor elkaar.

Ik huil en voel de mensen naar me kijken, af en toe vraagt iemand of het wel gaat. Ik knik en ik denk: “Nee!” Ik wil schreeuwen dat ik het niet kan, dat ik het niet wil. Maar het moet, daarom ben ik hier, om afscheid te nemen. Om ons leven samen een halfjaar na je overlijden los te laten. Straks rijd ik nog een laatste keer langs het station waar ik je zo vaak heb opgepikt, waar we ons in elkaars armen stortten. Ik weet dat ik net als zes maanden geleden in tranen naar huis zal rijden, even wanhopig als toen. Mijn weg is nog lang en ik moet er het beste van zien te maken. Mijn schattie, in alle liefde neem ik afscheid van wat had kunnen zijn. Dus veeg ik de tranen van mijn gezicht, recht mijn rug en ga op pad. Een toekomst zonder jou tegemoet, bang en met een klein hartje. Dag liefje, dag dromen, dag.

Evi De Taeye

Beeld: iStock