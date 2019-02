De mooiste brief: "Ik heb een zusje gekregen en zij is van de dokter"

Elke week de bijzonderste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Lees hier de brief van Tonny, die na een aantal miskramen voor ivf ging.

Toen ik 33 jaar geleden moeder werd van Babette, wist ik al gauw dat dit het mooiste was wat ik kon meemaken. Daarom wilden wij graag een tweede kind. Na een aantal miskramen en een buitenbaarmoederlijke zwangerschap gingen we voor ivf. Daarvoor moest ik vaak naar het ziekenhuis. Aan onze destijds 5-jarige dochter vertelden we dat we graag nog een baby wilden en dat de dokter ons daarbij kon helpen. Tot onze blijdschap werd zo nog een prachtige dochter geboren. Omdat Milou via een keizersnede werd geboren, bleef ik nog een paar dagen in het ziekenhuis en mocht Babette zelf het grote nieuws op school vertellen. Zij zei tegen de juf: “Ik heb een zusje gekregen en zij is van de dokter, en ik ben gewoon van mijn vader.” De juf kwam niet meer bij van het lachen, net als wij later, toen we het hoorden. Nog steeds besef ik hoe mooi het is om moeder te zijn van deze fantastische, inmiddels volwassen meiden. Dus dokter Wiltschut uit Zwolle, als u dit leest: heel erg bedankt!

Tonny Nijhof

