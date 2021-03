De mooiste brief: “Mam, heel erg bedankt voor de nier”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week bedankt een lezeres haar moeder voor het doneren van een nier.

“Ik heb geleerd te vertrouwen op een goede afloop. De dag na de eerste toespraak van premier Rutte op 16 maart 2020 zouden net mijn onderzoeken starten voor een niertransplantatie. Die waren met spoed gepland omdat het met mij slecht ging; mijn nierfunctie ging hard achteruit. Helaas werd alles geannuleerd. Ik voelde me verdrietig, boos en vooral machteloos. Dit zou kunnen betekenen dat ik toch tussentijds zou moeten dialyseren, mijn grootste angst.

Advertentie

Toekomst

In augustus werden alle onderzoeken alsnog in gang gezet en afgerond. Mijn moeder bleek een perfecte match en was zo lief om mij een nier te doneren. De grote dag was 24 november 2020. We werden allebei geopereerd en de artsen zijn tevreden: mijn nierfunctie is van 7 naar 60% gegaan. Ik kan weer naar de toekomst kijken. Mam, heel erg bedankt!”

M. Groot -Lakenman

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Beeld: Getty Images