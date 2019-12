Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Jeanine over het verdriet na de diagnose van haar moeder.

Mijn wangen zijn nog nat van de tranen van het verdrietige nieuws: je hebt kanker en wordt niet meer beter. Gisteravond dacht ik nog, wat beweegt iemand een brief naar Libelle te sturen. Zelf lees ik de brieven altijd graag, ik vind het mooi hoe mensen in het zonnetje gezet worden. Om te lezen hoe de tijdschriften vaak van de één naar de ander gaan en zo voor verbintenis zorgen. Ook ik ben altijd blij met jouw Libelle, maar of dat nou een reden was om een brief te sturen? Maar nu voelt alles anders. Niet alleen papa heeft kanker, jij ook. Jullie zijn zulke lieve, fijne ouders die ik nog jaren om mij heen wil hebben. Als opa en oma genieten jullie intens van de kleinkinderen, het is een feestje om langs te komen. De deur staat altijd open. Voor hoelang nog? Dat weet niemand. Wat ik wel weet, is dat ik zielsveel van je hou en dat we van de tijd die we nog samen hebben, blijven genieten. Ja, nu ben ik ook opeens een dochter die het nu nog bijzonderder vindt dat ze de Libelle van haar moeder krijgt. Het doet mij beseffen dat het juist de kleine dingen zijn die het leven zo mooi, waardevol en bijzonder maken.

Kus, Jeanine

