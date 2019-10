De mooiste brief: "Papa gaat dood, net als wij, maar dan eerder"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. In deze brief vertelt Iris over een bijzonder aangrijpend gesprek dat zij voerde in het hospice.

“Ik ben in een hospice om afscheid te nemen van een dierbaar mens dat veel te vroeg is overleden. Er heerst een serene rust. Terwijl ik zit te wachten, komt er een meisje van een jaar of vijf in een prinsessenjurk op me aflopen. “Ben jij ook een kind?”, vraagt ze me. “Ja, ik heb ook een moeder en had een vader dus ben ik ook een kind”, antwoord ik. Dan zegt ze: “Jouw kinderen gaan ook een keer dood en je man ook, en jij ook, hoor. Dat hoort bij het leven.” Met een brok in mijn keel kijk ik haar aan. “Bij wie ben je op bezoek?”, vraag ik haar. Terwijl ik denk aan een opa of oma, zegt ze met glinsterende ogen: “Bij papa. Papa is heel ziek en gaat dood, net als wij allemaal, maar dan eerder.” Terwijl ik vecht tegen de tranen, zeg ik: “Wat zal hij je jurk mooi vinden en trots op je zijn.”

Ik neem een grote slok koffie om de brok in mijn keel weg te slikken. Ze kijkt me met grote ogen aan en loopt weg. Het is stil, heel stil. Nooit stonden leven en de dood zo dicht bij elkaar als hier. Een traan rolt over mijn wang, denkend aan wat het kleine meisje en haar familie nog te wachten staat – net als alle andere bewoners van de hospice.”

Iris

Beeld: iStock.