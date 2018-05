Patrick schreef een liedje voor zijn moeder en kreeg déze reactie

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in In gesprek Libelle. Deze week: Patrick had een compliment verwacht toen hij de ode aan zijn moeder liet horen, maar nu ziet hij dat anders.

Ik woon met mijn gezin in Duitsland. Een tijd geleden stortte ik me op een oude hobby. Uit de tijd dat ik in een coverbandje speelde, had ik nog wat zelfgeschreven liedjes liggen. Als de kinderen ’s avonds op bed lagen, ging ik nog een paar uurtjes schrijven en componeren.

Angstige dagen

Op een avond kreeg ik een telefoontje van mijn vader, die vertelde dat mijn moeder in levensgevaar was. Na een spoedbezoek en enkele angstige dagen werd haar gezondheid gelukkig weer stabiel. Ik baalde dat ik zo ver van mijn ouders woon. In een vlaag van weemoedige creativiteit schreef ik een liedje waarmee ik mijn moeder wilde laten weten dat we er altijd voor haar zullen zijn. Dat werd het liedje Mama.

Bij mijn volgende bezoek aan Nederland gaf ik mijn moeder een knuffel en zei: “Mama ik heb een liedje voor jou geschreven.” Mijn vader en moeder luisterden ernaar en ik wachtte op een compliment, maar mijn moeder zei: “Leuk jongen, lust je een kopje thee of een kopje koffie?” Mijn hele ziel had ik in dat liedje gestopt en teleurgesteld antwoordde ik: “Doe maar koffie.”

Liefdevol

Later dacht ik er over na. Ze heeft mij en mijn broer liefdevol opgevoed, mijn vader altijd ondersteund en ze stond voor iedereen altijd klaar. Verder wil ze nooit iemand tot last zijn. Met de opmerking “Leuk jongen, lust je een kop thee of een kopje koffie”, stelde ze mij op de voorgrond. Alsof ze wilde zeggen: ‘Gekkerd, waarom schrijf je een liedje voor mij?’ Liefde, vol met bescheidenheid en zorg. Mama, het had geen mooiere reactie kunnen zijn.

Patrick

