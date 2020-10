Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week schrijft Wilma over haar vader in het verpleeghuis.

Wat doet het pijn

“Ik ben op weg naar mijn vader in het verpleeghuis. Door de lockdown heb ik hem maanden niet gezien en nu is een raambezoek eindelijk toegestaan. Op de radio klinkt een nummer van Maan, over een meisje dat huilt, maar ze lacht. Een mooie tekst. Bij het verpleeghuis staat een viskraam, ik koop wat kibbeling en een bakje tonijnsalade – dat vindt mijn vader zo lekker. Hij zit al voor het raam te wachten met een vrijwilligster. Ik kijk in zijn doffe ogen. Voorheen lichtten die altijd op als hij me zag en verscheen er een glimlach om zijn mond, maar nu zie ik geen blik van herkenning. Tref ik hem op een verkeerd moment, of is elke herinnering aan mij vervaagd? De vrijwilligster geeft aan dat ik kan bellen en ze houdt de speaker dicht bij zijn oor. Ik vertel mooie dingen over vroeger, maar het komt niet binnen. Wat doet het pijn om geen deel meer te zijn van zijn leven. De vis mag ik afgeven bij het hoofdgebouw. Nog een keer kijk ik om naar hem in zijn rolstoel, helemaal weggezakt in zijn eigen wereld. In de auto klinkt het liedje van Maan weer en de tranen lopen over mijn wangen. Het is goed. Ik was te lang het meisje dat huilt, maar ze lacht.”

Wilma de Koning

