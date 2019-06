De mooiste brief: 'Samen met jou kon ik me met de stroom mee laten drijven'

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week: Eveline over haar reddingsboei.

Ken je de gevaren van een mui-stroom? Een mui is een sterke stroming die je mee de zee in trekt. Ik voelde mij gevangen door zo’n stroom, en was er jarenlang als een dolle tegenin aan het zwemmen om de kust te bereiken. Op den duur raakte ik uitgeput. Totdat mij een reddingsboei werd toegeworpen. Dat was jij! Samen met jou kon ik me met de stroom mee laten drijven. Soms probeerde ik met reddingsboei en al in paniek toch die kust te bereiken. Maar dat ging niet, ik moest me overgeven, hoe moeilijk dat ook was.

Je gaf mij veiligheid

Toch kwam er een moment dat ik niet meer gevangen was in die sterke stroom. Dat is het moment waarop je weer in één rechte lijn naar de kust terug kan zwemmen. Ik had dat zo graag met die reddingsboei gedaan omdat die vertrouwd voelde en veiligheid gaf. Maar dat gaat niet, ik moet je loslaten. Ik moet erop vertrouwen dat ik met krachtige slagen terug naar de kust kan zwemmen. Ik hoop dat ik dat vertrouwen kan behouden en onderweg niet in paniek raak. Ik hoop die uitgestoken armen van man en gezin vast te kunnen grijpen als ik met beide benen weer vaste grond onder mijn voeten voel. Lieve ouderbegeleidster, bedankt dat je mijn reddingsboei wilde zijn.

Eveline

Beeld: iStock