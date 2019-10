De mooiste brief: "Revalidatie volgde, maar weer had je alle pech van de wereld"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een lezeres over het moeizame revalidatieproces van haar dochter.

Je ging lekker naar je werk, maar op de terugweg werd je aangereden. Een ambulance bracht je naar het ziekenhuis en twee jaar van artsenbezoeken volgden. Ze konden niets vinden en toch ging het steeds minder goed met je. Je raakte zelfs je baan kwijt. Uiteindelijk bleek je borstbeen gebroken. Een operatie en revalidatie volgde. Maar weer had je alle pech van de wereld, want je litteken genas niet. En o, die vreselijke buitenwereld. Als je eens een shirt draagt dat iets laat zien van het litteken, moet iedereen zich ermee bemoeien, vreemde opmerkingen maken, er aan zitten en een mening uiten. Hoe halen ze het in hun hoofd? Mensen, weten jullie hoeveel pijn je een ander doet met die opmerkingen? Maar kind, wat ben ik trots op je. Je bent uit een diep dal gekomen en hebt gevochten als een leeuwin. Je hebt in één jaar twee hbo-studies gedaan. Je zoekt nu een baan, maar wat zullen de mensen in jou een goede mantelzorgmakelaar of casemanager mantelzorg vinden. Eentje die voor ze gaat. Die domme mensen die over jou litteken praten, weten niet wat ze zeggen. Laat iemand gewoon zichzelf zijn: groot, klein, dik, dun, gehandicapt of met litteken, niemand is perfect, maar ieder mens is uniek.

Liefs, mam

