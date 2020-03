De mooiste brief: "Toen hij zijn helm afzette, zag ik een grote glimlach"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Marian over het moment dat ze haar soulmate ontmoette.

Voor mijn gevoel zat ik al eeuwen op relatiesites en na tig dates had ik er genoeg van, het waren over het algemeen geen prettige ervaringen. Toch besloot ik voor vertrek naar mijn huis in de Eifel nog even Tinder op mijn telefoon te installeren. Wie weet trof ik een aardige Duitser. Ik zag een foto van een stoere motorman en sprak met hem af. Hij kwam aanrijden terwijl ik in de auto op de parkeerplaats op hem wachtte.

Toen hij zijn helm afzette zag ik een grote glimlach. Ik wist: dit is goed. Wat een leuke man! Als vanzelfsprekend liepen we hand in hand naar het restaurant, daarna gingen we nog naar een gezellig wijnhuis. Lange gespreken, hand in hand zitten, herkenning, ik had mijn soulmate gevonden. Mijn motorman is een Engelsman, hij stelde zijn terugreis uit en we brachten een fantastische tijd met elkaar door. Nu appen en FaceTimen we elke dag en ondanks de afstand werkt onze relatie. We maken plannen voor de toekomst, want die is er. Ik kan niet wachten tot ik deze geweldige man weer in mijn armen kan houden.Marian

Beeld: Istock