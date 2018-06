De mooiste brief: ''Ik ben niet zomaar een lastige wijkbewoner, de wijkagenten geven echt om me''

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Lees de brief waarin Suzanne vertelt over de moeilijke situatie waarin ze zit, en de hulp die ze heeft ontvangen van de wijkagenten.

“In 2016 heb ik mijn wijkbureau bedankt voor al hun hulp. Ik heb de politie vaak nodig gehad. Ik ben niet de makkelijkste als ik psychisch in crisis ben, dus vind ik het altijd belangrijk om de politie te laten weten dat ik blij ben met hun hulp.”

Directe werknummer

“Van een van mijn wijkagenten heb ik haar directe werknummer voor als het nodig is. Toen ik een kennismakingsgesprek had met de andere (nieuwe) wijkagent, vertelde hij me dat dit voor het eerst in zijn carrière is dat iemand met mijn soort problematiek zelf de verantwoordelijkheid wil nemen voor het contact met de politie.”

Waardevol

“Bij mijn meest recente crisis stonden beide wijkagenten onverwacht aan mijn deur om uit te zoeken wat er met me was gebeurd, en vertelden ze me dat ze contact hadden gehad met mijn hulpverlener. Ook wilde de wijkagente dat ik haar een appje zou sturen over het gesprek met mijn hulpverlener dat ik later die middag zou hebben. Dit vind ik ontzettend waardevol. Ik ben niet zomaar een lastige wijkbewoner. Ze geven echt om me.”

Een persoon met wie te praten valt

“Deze wijkagenten begrijpen nu dat ik niet kies voor crisis en vervelend gedrag, maar dat het op dat moment mijn onvermogen is om sociaal gewenst te reageren. Ik vind het mooi dat een agente van jaren terug mij op straat zag lopen en me aansprak voor een gewoon praatje. Om te vragen hoe het ging. Ik ben niet meer alleen die vervelende vrouw die ze constant moeten helpen. Ik ben nu ook gewoon een persoon waarmee te praten valt.”

Suzanne van der Velde

