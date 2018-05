De mooiste brief: "Als ik meer tijd hebt en beter in mijn vel zit, ga ik zeker weer bij haar langs"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in in gesprek met Libelle. Lees de brief waarin Tamara vertelt over de oude, aardige vrouw die ze op straat tegenkwam en graag -als ze zelf beter in haar vel zit- nog eens opzoekt.

Vanaf het huis van mijn ouders loop ik naar de schoonheidssalon voor een behandeling. Dat doe ik om even te ontspannen in deze emotionele periode waarin het niet goed gaat met mijn vaders gezondheid.

Of ik in haar tas wil kijken

Onderweg word ik aangesproken door een vrouw met rollator. Of ik haar even wil helpen om haar pinpas na het pinnen uit de automaat te halen, de beveiligde gleuf is te lastig voor haar handen. Ze kan haar pas niet vinden en vraagt of ik in de tas wil kijken. Een beetje ongemakkelijk doe ik dat, maar de pas is onvindbaar. Ik moet nu echt naar mijn afspraak, maar ik zeg dat ik daarna terugkom om haar te helpen.

Schuldgevoel

Na de behandeling loop ik snel naar het winkelcentrum, waar de mevrouw me hartelijk begroet. Na het pinnen vraagt ze of ik wat bij haar kom drinken. Helaas moet ik het eten op tijd klaar hebben voor mijn sportende kinderen. Omdat het me oprecht spijt, fiets ik de volgende dag naar haar huis met een bloemetje. Bij binnenkomst krijg ik een warme knuffel en bij een kopje thee vertelt ze me haar levensverhaal. Als ik meer tijd hebt en beter in mijn vel zit, ga ik zeker weer bij haar langs.

Tamara

