De mooiste brief: "Ik vertrouwde erop dat we weer samen zouden komen"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Ellen over haar ware liefde.

Ware liefde,

32 jaar geleden ontmoette ik als 19-jarig meisje Wim. Hij was een grote jongen, spontaan, altijd in voor iets leuks en vol liefde. Ik had al een paar keer verkering gehad, maar dit voelde anders. Als ware liefde. Hij hoorde bij mij en ik bij hem. We gingen samenwonen en waren ontzettend gelukkig. Helaas kregen we ook met tegenslagen te maken en Wim vluchtte in zijn werk, waardoor we elkaar kwijtraakten. We waren te jong om daar op een volwassen manier mee om te gaan en gingen uit elkaar. Maar onze speciale band bleef en ik vertrouwde erop dat we weer samen zouden komen. Toen ontmoette hij iemand anders en verbrak het contact. Ook ik trouwde met een ander en ik kreeg een dochter en een zoon, maar in mijn huwelijk was ik niet gelukkig. Ik dacht nog vaak met spijt terug aan Wim, die ik uit het oog was verloren. Na 16 jaar huwelijk volgde een scheiding, een moeilijke periode. Na enige tijd ging ik internet-daten, maar nooit voelde ik bij iemand wat ik voor Wim had gevoeld.

Een halfjaar geleden ontving ik via Facebook een vriendschapsverzoek. Het was van Wim! Mijn hart klopte meteen sneller. Ik accepteerde het verzoek en na enkele minuten zaten we te chatten. Ook hij was weer alleen, zijn vrouw was overleden. Na 4 dagen ontmoetten we elkaar. Ik opende de deur, keek hem aan, omhelsde hem en voelde meteen: dit is hem. Wim is gebleven. Natuurlijk hebben we ons eigen huis en onze eigen dingen, maar ik laat hem niet meer los. Wij horen bij elkaar, dat heb ik altijd geweten.

Ellen Bette

