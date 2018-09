'Al lijkt het soms zó uitzichtsloos, vandaag of morgen komt er een kans'

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in In gesprek met Libelle. Lees de brief van een moeder die slapeloze nachten had over de toekomst van haar gezin.

Wéér afgewezen

Ook ik schreef een paar jaar geleden een soortgelijke brief als die van Lea en Monique over de zorgen om de toekomst van hun kinderen. Net als zij had ik slapeloze nachten om de toekomst van mijn man en onze zoon. Mijn man die tot z’n 67ste moest blijven werken en zó graag het stokje wilde overdragen aan een jonge enthousiaste opvolger. Onze jongste zoon die maar geen baan kon vinden. Inmiddels is mijn man gestopt met zijn werk in het onderwijs. Door zuiniger te leven en met mijn kleine baantje ernaast redden we het prima. Als ik zie hoe hij het naar z’n zin heeft thuis, dan kan ik alleen maar zeggen dat het een héle goede beslissing was. En onze jongste zoon? Die heeft na talloze keren te zijn afgewezen en vaak geen enkele reactie op z’n sollicitatie, een fantastische baan gevonden bij een klein notariskantoor waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft. Inmiddels is hij met de beroepsopleiding begonnen. Daarnaast heeft hij ook nog eens de liefde van zijn leven gevonden, het tij is dus volledig gekeerd! Ik zou tegen Lea en Monique willen zeggen: ook al lijkt het soms zó uitzichtloos, vandaag of morgen komt er een kans voor jullie kinderen. Blijf hopen en vertrouwen. Ik hoop dat jullie eens eenzelfde reactie kunnen plaatsen als ik.

H. de Jong

