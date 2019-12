De mooiste brief: "Hij zou wereldkamioen worden en stoppen met drugs"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Diana over het bijzondere effect dat een taekwondoleraar had op haar verslaafde zoon.

Onze zoon is vanaf zijn 14e verslaafd aan softdrugs. We hebben alles geprobeerd om hem ervan af te houden, helaas zonder succes. Sterker nog, het gebruik nam alleen maar toe. De sfeer in huis was altijd gespannen en hij vond dat we zeurden. Als moeder stond ik met mijn rug tegen de muur. Tot hij 2 jaar geleden op taekwondo ging. Met zijn leraar, Euclides, had hij meteen een klik. Euclides kende ik van de sportschool, daar raakte ik met hem aan de praat over mijn zoon. Hij vertelde me dat ze 2 doelen hadden gesteld: binnen een jaar stoppen met blowen en wereldkampioen worden met taekwondo. Het idee vond ik fantastisch, al had ik twijfels of dit zou lukken. Na een jaar is mijn zoon inderdaad gestopt met blowen, we kregen er een heel andere zoon voor terug: vrolijker, meer open en hij zag er veel beter uit. Maar nog belangrijker: hij gaf zelf aan dat hij zich beter voelde. In de taekwondo doet hij het goed, hij heeft nog geen enkele wedstrijd verloren. Sinds een paar weken is hij ook gestopt met het roken. Mijn geluk kan niet op! Hiervan had ik alleen maar durven dromen. Euclides heeft hierin een heel grote rol gespeeld en wij zijn hem ontzettend dankbaar. Wat niemand is gelukt, heeft hij voor elkaar gekregen. Hij heeft zo veel tijd en energie in onze zoon gestoken en het resultaat mag er zijn. Wij zijn ontzettend blij.

Advertentie

Diana

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Beeld: iStock