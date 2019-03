De mooiste brief: "Werkweken van 80 uur waren eerder regel dan uitzondering"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week: Rob die zijn vriendin Diana ondersteunt in het beginnen van haar eigen kapperszaak. Hij legt uit waarom zij succes verdiend heeft na de afgelopen jaren.

“Vorig jaar heb ik via een datingsite mijn vriendin Diana leren kennen en dit jaar wordt een spannend jaar: ze begint haar eigen kapperszaak. Altijd heeft ze voor anderen gewerkt en ze heeft verschillende kapsalons groot gemaakt, want door haar sociale vaardigheid en vakkennis is ze bij veel klanten ontzettend geliefd. Vaak werd ze de ‘mama’ van het bedrijf genoemd. Altijd stond ze voor anderen klaar, niets was haar te veel, maar daar werd vaak misbruik van gemaakt. Faillissementen, verkeerd management en ongemotiveerde collega’s zorgden dat ze met steeds minder plezier naar haar werk ging. Ook privé ging het Diana niet altijd voor de wind. Verschillende foute relaties zorgden dat ze financieel in de problemen kwam, maar door keihard te werken heeft ze dat opgelost. Werkweken van 80 uur waren eerder regel dan uitzondering. Daarom hoop ik met heel mijn hart dat haar eigen zaak een succes wordt. Een plek waar ze met liefde en passie haar vak kan uitoefenen. Op haar verlanglijstje geen dikke auto, duur huis of andere uitspattingen, maar gewoon: geen financiële zorgen en nog 15 jaar met plezier werken. Ik zal haar daarbij met alles wat ik heb ondersteunen, want als iemand het verdient, is zij het. Diana, je kunt het!”

Rob

