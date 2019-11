De mooiste brief: "Ze is boos en ik mag jou niet meer zien"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Kaaja hoe erg ze haar kleindochter mist.

Mijn lieve, kleine schat,

Jouw papa en jouw mama zijn helaas gescheiden. Ondanks hun scheiding heb ik 4 jaar van je mogen genieten. Elke vrijdagmiddag werd je door mama na schooltijd naar mij gebracht. We speelden spelletjes, bakten koekjes en dansten samen op K3. We knutselden en tekenden samen en ik luisterde naar je heerlijke stem die me van alles en nog wat vertelde. Wat genoot ik hiervan. Papa krijgt nu met zijn vriendin een baby, en jouw mama is inmiddels ook opnieuw getrouwd en zwanger. Toch is ze boos op alles, en daarom mag ik jou niet meer zien. Dat doet me ontzettend veel pijn. Wat ik nog wil zeggen, mijn kleine lieve schat, is dat ik hoop dat ik wat zaadjes heb kunnen planten en dat ze zullen ontkiemen. Zodat jij ooit de weg naar mij terug weet te vinden. En weet dat ik ontzettend veel van je hou,

je me ontzettend lief bent en ik elke dag aan je denk.

Heel veel liefs, je oma Kaaja

