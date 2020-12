De mooiste brief: “Nu ik ziek ben, zie ik pas hoezeer ze mij waarderen”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week ontdekt Willeke hoe ze gewaardeerd wordt door haar cliënten nu ze ziek is.

Een biefstukje van Jan

Het is nog vroeg als de deurbel gaat. Daar staat mijn trouwe cliënt Jan, met prachtige lichtblauwe ogen waarin altijd pretlichtjes twinkelen. Hij was de laatste melkboer bij ons in de stad en heeft een opgeruimd karakter. Jan had in een grijs verleden zelf kanker, dus mag zich ‘ervaringsdeskundige’ noemen. Voor dag en dauw stond hij vanochtend op en ging richting de slager, om een biefstukje te halen voor zijn vertrouwde pedicure, voor mij dus. Vol trots overhandigt hij mij het vlees en ik krijg er meteen een uitgebreide instructie bij voor de bereiding. En o ja, ik moet vooral m’n vitamine B12 in de gaten houden, want dat is héél belangrijk. Het is niet leuk om kanker te hebben, maar het brengt me ook zoveel mooie dingen zoals dit bijzondere gebaar van Jan. Ik heb enorm veel bossen bloemen, kaartjes, mailtjes en cadeautjes mogen ontvangen van cliënten, die me allemaal willen laten voelen dat ze met me meeleven. Ik wist wel dat ik lieve cliënten heb, maar nu ik iets mankeer kom ik er pas echt achter hoezeer ze mij blijkbaar waarderen.

Willeke Willemsen

Beeld: iStock