De mooiste brief: "Zodra ik alleen was, gaf ik toe aan mijn verslaving"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Heleen over het herstel na haar eetverslaving.

Ik ben 43, moeder van twee leuke kinderen, ik heb een goede baan. En toch heeft mijn eetverslaving mij jaren volledig in de ban gehad. Ruim 14 jaar geleden bezocht ik mijn eerste bijeenkomst van Anonieme Overeters. Ik had inmiddels ieder dieet gedaan en elke sportschool bezocht. Afvallen was het probleem niet: dat had ik al vaak en met veel succes gedaan. Maar ik hield het niet vol. Als ik voor de bijl ging, ging ik helemaal los. Ik at als ik moe was, als ik boos, verdrietig of blij was. In gezelschap hield ik me voorbeeldig aan een dieet maar zodra ik alleen was, gaf ik toe aan mijn verslaving.

Advertentie

De weg naar herstel was niet makkelijk. Het is met ups en downs gegaan. Maar vanaf het eerste moment dat ik een meeting bezocht, voelde ik me thuis. Ik voelde herkenning. Nu kan ik zeggen dat ik weer leef. Het is fijn dat ik kilo’s lichter ben, maar het belangrijkste is dat ik weer geniet van het leven zonder dat ik mijn emoties hoef weg te eten. Het gaat goed met me en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.

Heleen

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Beeld: iStock.