De mooiste brief: "Ik raakte zwaargewond, mijn moeder was op slag dood"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in In gesprek met Libelle. Lees de brief van Marlyn waarin ze vertelt over het auto-ongeluk waarbij ze zwaargewond raakte én haar moeder verloor. En dat alles slechts drie maanden na de dood van haar vader.

Nachtmerrie

Wat een gezellige dag was, eindigde bruut. Samen met mijn moeder, die sinds drie maanden weduwe was, ging ik naar een musical. We genoten enorm, zaten op de eerste rij. Daarna gingen we nog een hapje eten. Na afloop stuurde ik mijn man een berichtje om te zeggen dat we eraan kwamen. Niet veel later kreeg hij de schrik van zijn leven. Er stonden twee agenten voor de deur met de mededeling dat er een auto-ongeluk was geweest. Ik was zwaargewond, mijn moeder was op slag dood. De veroorzaker had te hard gereden, gedronken en besloot ook maar weg te lopen. Er volgde een heel zware tijd. In drie maanden tijd verloor ik mijn beide ouders. Nu, zes jaar later, denk ik vaak: mijn moeder had een gezellige laatste dag en gelukkig zijn mijn ouders weer samen. Maar ik mis haar nog iedere dag.

Marlyn Schuiten Sebregts

