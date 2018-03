Verbazing om gebakkelei en uitspraak over garage in 'De Rijdende Rechter'

Kijkers aanschouwden gisteravond vol verbazing het gebakkelei over een garage in ‘De Rijdende Rechter’. Daarbij zijn velen het oneens met de uitspraak van meester John Reid.

“Kan de echte Rijdende Rechter terugkomen?”, wanhoopt een kijker, verwijzende naar meester Frank Visser.

Garage

Monique Schievink kocht in 2013 een hoekwoning met bijbehorende garage in Beverwijk. Officieel is er geen inrit meer naar die garage toe omdat er een doorlopende weg en een fietspad met paaltjes voor is geplaatst. En dus rijdt Monique met haar auto over de stoep om er te kunnen komen – iets wat de vorige bewoners volgens haar ook deden. Tot groot ongenoegen van haar buren, die de gemeente belden.

Niet waar

Volgens wethouder Jacqueline Dorenbos klopt Moniques verhaal niet helemaal. Ze zouden nooit gedoogd hebben dat er daar met een auto over het voetpad gereden mag worden. De vorige bewoners hadden namelijk een invalidenvoertuig, waarmee je wel over een trottoir mag. Moniques enige wens is dat ze gewoon met haar auto naar haar garage mag rijden. Maar de gemeente peinst er niet over om haar tegemoet te komen.

Kromme zaak

Daarom komt meester John Reid tussen beide en brengt samen met een verkeerskundige een bezoekje aan de garage van Monique. Tsja, hij ziet de kromheid van deze discussie ook wel in. “Het ziet eruit als een garage, ruikt als een garage, proeft als een garage… hoe noemt u dit dan?”, vraagt hij aan de wethouder.

Heerlijk het ziet eruit als een garage maar dat is het niet. Wat is het dan. Het ziet eruit als een garage #derijdenderechter — Susanne (@suusje1104) 13 maart 2018

Nee hoor het is geen garage #derijdenderechter pic.twitter.com/mkbrYitVhm — Marion Heijman (@MarionHeijman) 13 maart 2018

Uitspraak

Maar de wet is de wet, en daar dient de rechter zich ook aan te houden. Reid oordeelt dan ook dat het te onveilig wordt als Monique over het voetpad mag rijden. En die uitspraak vinden sommige kijkers toch best jammer – al is het alleen omdat de ‘zure’ wethouder haar zin krijgt.

#DeRijdendeRechter heeft wederom partij gekozen voor de heks en een uitspraak gedaan die heel NL niet zal begrijpen. Kan de echte Rijdende rechter terugkomen? — Leijpeideaud 🍀 (@leijpeideaud) 13 maart 2018

Ik vrees dat deze mevrouw heel weinig stemmen krijgt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen #derijdenderechter #RijdendeRechter — Céline Veronique (@celveronique) 13 maart 2018

Haal die paaltjes dan weg! #deRijdendeRechter — Marleen Smit (@MarleentenHove) 13 maart 2018

#derijdenderechter beetje een vrouwenfittie geworden. Geef die vrouw haar inrit in de herontwikkeling van de straat. Iedereen tevreden. Gemeentemevrouw is wel een beetje verzuurd. — Tomsterholmes (@Tomsterholmes1) 13 maart 2018

Dan kijk je eerst #BeauFiveDaysInside en daarna weer het gezever bij #derijdenderechter. Contrast menschen… — Tim (@Redrooster77) 13 maart 2018

Je kunt de betreffende aflevering hier terugkijken.

Bron: De Rijdende Rechter (KRONCRV), Twitter. Beeld: KRONCRV

