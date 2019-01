'De slimste mens': dít waren de hoogte- en dieptepunten van afgelopen seizoenen

Nu het einde van de veertiende reeks ‘De slimste mens’ in zicht is, kijken we naar een paar opvallende momenten uit de lange historie. We nemen de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen seizoenen met je door.

Vanavond is de finale van De slimste mens. Peter Hein van Mulligen, Mark Tuitert en Arjan Postma strijden om de begeerde titel.

Om even goed in de stemming te komen, bekijken we een paar hoogte- en dieptepunten uit de afgelopen seizoenen.

Het Belgisch Intermezzo

De Nederlandse variant van De slimste mens is een stuk anders dan de Vlaamse. Onze zuiderburen, met Philippe Geubels, Herman Brusselmans en Jeroom, zijn meer van de harde en absurde grappen. De keurige Philip en de chagrijnige Maarten geven de Nederlandse versie gelukkig een geheel eigen dynamiek.

Dat wil niet zeggen dat het nóóit melig wordt in De slimste mens. Via Silvio Berlusconi’s ‘bunga bunga’-feestjes komen de presentatoren én de kandidaten in een collectieve lachstuip te liggen. De dubbelzinnige vragen die er op volgen, maken de situatie alleen maar erger.

Als zelfs Maarten van Rossem lacht, dan weet je dat je een bijzonder moment te pakken hebt.

Stefano Keizers

Cabaretier Stefano Keizers was dé kandidaat die De slimste mens nodig had. Hij verscheen vreemd uitgedost en beantwoordde persoonlijke vragen op hilarische wijze. Hoewel zijn optreden nogal grotesk was, schopte hij het wél tot de finale.

Uiteindelijk moest hij in deze reeks zijn meerdere erkennen in Hiske Versprille, en de uiteindelijke winnaar: Klaas Dijkhoff.

Voor zijn bizarre fratsen had Keizers wél een prima podium gevonden, ondanks het verlies.

Tim den Besten

Documentairemaker (Super Stream Me), schrijver en Ranking The Stars-panellid Tim den Besten beleefde afgelopen seizoen een halve zenuwinzinking tijdens De slimste mens.

Het begon nog goed, toen Den Besten zijn zelfbedachte woord ‘quinoakut’ mocht toelichten, maar al snel ging het helemaal verkeerd. Een flauwe vraag, of een van de deelnemers weleens naakt had geposeerd, viel helemaal verkeerd. Tim had dit inderdaad gedaan, maar had hier helemaal geen leuke herinneringen aan.

Den Besten verloor de avond zo al in de eerste minuten; de artiest was de rest van de avond in paniek, en gilde bijna alleen nog maar ‘pas!’. De makers hádden het aan kunnen zien komen. In Pauw reageerde Tim nogal hysterisch op het weerzien met zijn oude schooljuf.

Pete Philly

Rapper Pete Philly kende veel succes met zijn ‘partner in crime’ Perquisite, totdat hij bijna zeven jaar (!) stopte met muziek maken, door de ziekte van Lyme.

In 2018 werkte hij aan zijn comeback, en in de zomer deed hij mee aan De slimste mens. Zijn optreden was zó onsuccesvol, dat het op een gegeven moment niet eens meer grappig was. Pete verspeelde zijn allerlaatste seconden al vóór de finaleronde; een absoluut unicum!

Philip Freriks moest héél diep in de regels duiken om de arme Pete Philly (en het programma) te redden: alle kandidaten kregen ‘gratis’ 30 seconden, zodat de rapper mee kon blijven spelen… Misschien had Pete Philly gewoon een slechte dag, maar op social media werd er bijzonder gemeen gedaan over de muzikant.

Pete Philly leek wel een typetje van Carlo Boszhard bij de Slimste Mens. Wist gewoon he-le-maal niks. Er moesten tussendoor 30 seconden bijgeteld worden omdat hij er anders na 10 minuten in het programma al uit lag.

Dat gezegd hebbende, scoorde Pete Philly deze punten… per ongeluk.



Wat er ook gebeurt vanavond, het kan bijna niet anders of we zien Philip en Maarten in de zomer weer terug voor alweer het vijftiende seizoen van De slimste mens.

Bron: Superguide. Beeld: De slimste mens

