Déze BN’ers gaan de strijd aan in nieuw seizoen ‘De slimste mens’

Nog heel even geduld: maandag 13 juli gaat het nieuwe seizoen van de razend populaire kennisquiz De slimste mens weer van start. KRO-NCRV heeft maandag de eerste kandidaten bekend gemaakt.

Advertentie

Geen publiek

De opnames van de nieuwe reeks afleveringen begonnen in mei. In verband met de coronacrisis kon er geen publiek in de studio aanwezig zijn. Maar de aanwezigheid van quizmaster Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem is vast al spannend genoeg.

Opiniepeiler Gijs Rademaker, voetballer Bart Vriends en zangeres Shirma Rouse bijten in elk geval het spits af en nemen het tegen elkaar op in de 1ste aflevering van de nieuwe reeks.