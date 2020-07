Kijkers ‘De slimste mens’ raken niet uitgepraat over deelnemer Shirma Rouse

Anne-Wil heeft 2 kinderen, 5 kleinkinderen en is getrouwd met Han. Ze hebben al een poosje niets vernomen van Dorien, de zus van Han.

Zondag

Plannen voor een vakantie in het buitenland hebben we maanden geleden al definitief geschrapt. “Wat denk je dat er gebeurt als straks de grenzen opengaan?”, had Han gezegd. “Files van hier tot Tokio, omdat iedereen eropuit wil na maandenlange opsluiting. Het kan meevallen, maar ik neem het risico liever niet. Waarom huren we geen appartementje op Schiermonnikoog?” Daar was ik meteen voor te porren. Han heeft inmiddels i