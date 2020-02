Waarom de winnaar van 'De slimste mens' 2020 éxtra bijzonder is

Mocht je de zinderende finale van De slimste mens gemist hebben: politiek verslaggever Marieke van de Zilver heeft gewonnen. En dat is bijzonderder dan je misschien denkt.

Ze is namelijk pas de derde vrouw ooit die De slimste mens gewonnen heeft.

Angela de Jong

De eerste vrouw die De slimste mens won, was presentatrice Anniko van Santen in 2009 – toen Martijn Krabbé de tv-quiz presenteerde op RTL 4 (Linda de Mol presenteerde het overigens in 2006 op Talpa). De tweede, was tv-columniste Angela de Jong in 2017. De andere 16 winnaars waren allemaal mannen, zoals Jeroen Kijk in de Vegte in 2006, Arjen Lubach in 2012, Art Rooijakkers in 2014 en Rob Hadders in 2019. Die laatstgenoemde, reikte de wisseltrofee vrijdagavond uit aan Marieke.

Loeispannend en gezellig met Marc en Khalid

Het was een loeispannende De slimste mens-finale. Marieke nam het op tegen advocaat Khalid Kasem en presentator en theatermaker Marc de Hond. Khalid werd tweede, Marc derde. “Ik vond het echt zo leuk om tegen Khalid en Marc de finale te mogen spelen”, laat Marieke weten aan RTL Nieuws. “Het waren heel sterke kandidaten en het zijn superaardige kerels. Het was spannend onder elkaar, maar ook heel gezellig.”

Het regent felicitaties voor Marieke:

Alledrie aan elkaar gewaagd. Fanatieke Marieke terecht gewonnen, Chapeau !#deslimstemens — Olaf Falck (@OWTHFALCK) January 31, 2020

#deslimstemens Zilver heten en dan Goud winnen 😂 — Juan el Bautista (@HenzOpperbacher) January 31, 2020

De slimste heeft gewonnen van de sluwste. Proficiat Marieke! #deslimstemens — Granny Lynn☮️ (@art_andmore) January 31, 2020

Terechte winnares! Zo verdiend na al die overwinningen. Trots op Marieke 💪🏻powerwoman #deslimstemens — Remski (@Remski87) January 31, 2020

Wat een spannende finale van #deslimstemens Marieke van harte proficiat !! Een terechte winnares !!! Het blijft een mooi spel. @DeslimstemensNL Bedankt weer daarvoor. Wanneer is de volgende serie? — Jos Meijs (@meijs_j) January 31, 2020

#deslimstemens Marieke van de Goud 😊 — Gert ik. (@GertMesselink) January 31, 2020

Eerste reactie @mvdz_: “het doet me weinig. Altijd al gezegd dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ik ben sowieso niet echt een spelletjesmens” #deslimstemens pic.twitter.com/mUjmkQ3Ef6 — Joost Bakker (@Joostbakkerr) January 31, 2020

Veel Khalid-fans

Maar ook Khalid en Marc kunnen op de nodige pluimen rekenen. Khalid was toch wel een beetje de kijkersfavoriet met z’n tactische spel:

Gefeliciteerd met je tweede plek @KhalidKasem. In 1993 nog van de moedermavo gestuurd; desondanks daarna een mooie carrière opgebouwd en nu ook nog bijna de slimste. Je bezorgde de kijkers een bloedstollende finale! Top! 👍🏻#deslimstemens pic.twitter.com/Owt1FRf1GE — Elsschot 🇪🇺🇳🇱🌳🌲 (@marcelbar8) January 31, 2020

Jammer Marc!

Je was een top-kandidaat. Derde worden is ook mooi! Succes met je theateroptreden en sterkte met je gezondheid. #slimstemens #deslimstemens pic.twitter.com/xNwSWC49et — Elsschot 🇪🇺🇳🇱🌳🌲 (@marcelbar8) January 31, 2020

Aaawh ik was toch wel een beetje voor Marc. Wat een ontzettend leuke sympathieke kandidaat. #deslimstemens — Bianca von D (@BiancDus) January 31, 2020

OMG. De finale van #deslimstemens was echt zenuwslopend. Wel heel jammer (aangezien ik voor Khalid was) dat je op Wickie de Viking de titel misloopt 😅 maar goed een vrouwelijke winnaar is ook wel weer eens leuk! En eerlijk is eerlijk, wat is ze slim he Marieke! ☺️ — Liss (@M2punt0) February 1, 2020

#deslimstemens Wat wisten ze weer een hoop niet en wat een onzin-antwoorden heb ik weer gehoord. Misschien de spanning van de finale? @marcdehond wist veruit het meest, maar had pech met één rotvraag. Zou de terechte winnaar zijn geweest. Jammer. — waakhond (@waakhond7) February 1, 2020

@KhalidKasem, gefeliciteerd met je tweede plek. Je had ‘m bijna.

Heb genoten van je…!#deslimstemens — © Aad Lips (@AadLips) January 31, 2020

@KhalidKasem, je was een pokeraar die #deslimstemens speelt. Heb genoten van je ijskoude spel en je kennis. En ik gunde je de zege meer dan de uiteindelijke winnares. 👍 — John Bruinsma (@johnbruinsma) January 31, 2020

Moet zeggen, dat hoewel ik Marieke over de gehele linie ook de slimste vind, Khalid de overwinning ook wel had gegund met zijn tactische spel. Maar zijn tactiek bit him in the ass, en daar moet ik ook wel weer hartelijk om lachen.#deslimstemens — Ingrid Hendriksdottir (@IngridLJ) January 31, 2020

Mama en ik waren het hele seizoen al fan van @KhalidKasem en hoopte ook zó dat dat 2 seconden trucje weer zou werken, maar helaas 😭 #deslimstemens — sosja (@sosjaaa) January 31, 2020

Bedankt voor alle lieve reacties op mijn negen optredens in de leukste quiz van NL. Het was na een jaar van ziekte heerlijk om weer ‘gewoon’ mee te doen. Door 6 vage toetsenbordtekens en een drugsdealende quizmaster miste ik nipt de laatste ronde. Chapeau @mvdz_ en @KhalidKasem pic.twitter.com/9yhclMQKgq — Marc de Hond (@marcdehond) January 31, 2020

#deslimstemens Voor mij zijn ze alle drie de slimste. Zo zal het voor altijd in mijn collectieve geheugen staan. — Frans Vliegenberg (@FVliegenberg) January 31, 2020

Je kunt de finale van De slimste mens hier terugkijken.

Wist je dat er een bordspel van De slimste mens bestaat? Er is er ook een speciale editie voor kinderen.

