Kijkers van ‘De tv kantine’ enthousiast over persiflage van Eva Jinek

De laatste aflevering van het twaalfde seizoen van De tv kantine werd donderdagavond uitgezonden. Deze keer viel vooral de scène waarin Annick Boer de rol van Eva Jinek op zich neemt in de smaak bij de kijkers.

Ditmaal stond de talkshowtafel van Jinek en Beau centraal. Daar waren onder anderen Gaby Blaaser, Sven Kockelman, Dionne Stax, Lilianne Ploumen, Margriet van der Linden en Marije Knevel te gast. Vooral over de rol van Eva Jinek raakten de kijkers niet uitgesproken. “Wow! Jinek is echt spot on! Stem, uitspraken en beweging. Zo knap”, schrijft iemand op Twitter.

