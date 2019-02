Déze 'Wie is de Mol?'-deelnemer wordt gepersifleerd in nieuw seizoen 'De tv-kantine'

Ze staat niet in de finale van Wie is de Mol?, maar heeft wel de harten van kijkers veroverd én heeft een plekje in het 10e seizoen van De tv-kantine.

We hebben het natuurlijk over visagiste en YouTube-sensatie Nikkie de Jager.

Heel Holland bakt

En er zijn nog meer namen bekendgemaakt. Ook Heel Holland bakt-juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven ontkomen er niet aan gepersifleerd te worden in De tv-kantine. Anders dan op onderstaande foto zal niet Carlo Boszhard, maar Paul de Leeuw in de huid kruipen van Robèrt, maakt RTL donderdag bekend. Het lijkt erop dat Janny gewoon door Irene Moors gespeeld zal worden.

Twan Huys en Mariska Bauer

Verder zullen onder anderen ook Twan Huys, Maarten van Rossum en Albert Verlinde worden nagespeeld. Chantal Janzen kruipt in de huid van Mariska Bauer, Ilse Warringa ontpopt zich tot Sanne Wallis de Vries en Elise Schaap speelt Famke Louise.

Jubileum

Omdat dit het tiende seizoen van De tv-kantine wordt, trapt de aflevering af met een terugblik op alle typetjes die al voorbij zijn gekomen het afgelopen decennium. De tv-kantine is vanaf 30 maart om 22.00 uur op RTL4 te zien.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP