De Veerkampjes schakelen paragnost in om overleden Nel op te roepen

9 jaar geleden overleed Nel Veerkamp op 82-jarige leeftijd. De hoogste tijd om eens aan een paragnost te vragen hoe het nu met haar gaat, dachten Hanny en Ton Veerkamp.

Maar als paragnost Peter van der Hurk contact maakt met Nel ontdekt hij iets onverwachts…

Miskraam

Peter begint: “Het is niet meer na te trekken, maar ik denk dat ze een miskraam heeft gehad. Ik denk zelfs aan een abortus.” Hanny vindt het bijzonder dat hij dit zegt: “Het zou kunnen kloppen. Ik ken Peter van der Hurk niet, dus hij kan dit niet weten. Maar hij zei het wel.”

Herenigd

De paragnost krijgt ook informatie door over het overlijden van Nel. “Ze is niet bang geweest om dood te gaan, maar ze is wel bang geweest om de boel achter te laten.” aldus Peter. Hanny zegt dat dat klopt en vraagt aan Peter of Nel bij haar man, Hanny’s vader, is. Daarop antwoord de paragnost: “Ja natuurlijk zijn ze bij elkaar.” Dat stelt Hanny gerust.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP