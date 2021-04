Kijkers van ‘De verraders’ zijn weg van deze deelnemer: “Wat een schatje”

Zaterdagavond genoten 1,5 miljoen kijkers van de vierde aflevering van De verraders. Het was een aflevering met veel spanning en een bizarre wending. Maar de kijkers hebben vooral oog voor Steven Kazàn.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

In de vierde aflevering van De verraders lijken twee deelnemers te verdenkingen maar niet van zich af te krijgen. Diederik Jekel en Steven Kazàn zijn de gedoodverfde verraders voor velen. En vooral nu er zeven getrouwen uit het programma zijn gestemd, staat iedereen op scherp: deze aflevering móét er toch echt een verrader uit het programma.

Dat lukt. Diederik weet zichzelf aan de ronde tafel niet langer te verdedigen en met acht stemmen op zak moet hij het Limburgse kasteel verlaten. Maar het scheelde niet veel of zijn medespeler Steven kon zijn koffers gaan inpakken.

Steven Kazàn

Gelukkig voor de kijkers is Steven er in ieder geval nog een week bij. Want tijdens de afgelopen vier afleveringen stromen de liefdesbetuigingen voor deze deelnemer binnen op Twitter. De onhandige en ongemakkelijke goochelaar stal de harten van de kijkers al vanaf moment één. Maar vooral in aflevering vier weet hij sympathie te winnen.

Verdacht

Het lijkt Steven namelijk maar niet te lukken om zichzelf als getrouwe op te stellen. Terwijl hij dat wel degelijk is. Iedere keer als iemand hem vraagt of hij een verrader is, wordt hij knalrood en begint hij te stuntelen. Ook als hij aan de ronde tafel hardop moet uitspreken dat hij een getrouwe is, gaat het mis. Steven barst in lachen uit en krijgt een vuurrood hoofd. De woorden krijgt hij maar amper over zijn lippen.

Ongemakkelijk

Voor iedereen is het duidelijk: Steven is een verrader. Als hij zichzelf na de executie toch nog probeert te verdedigen, vraagt deelneemster Abbey Hoes het hem op de man af: “Waarom doe je dan zo awkward, vriend?” Want met zijn ongemakkelijke houding, is hij behoorlijk verdacht.

‘Een schatje’

De kijkers thuis vallen als een blok voor die ongemakkelijke houding. Ze hebben medelijden met Steven, vinden hem ‘een schatje’ en herkennen dingen van zichzelf in hem. Of Steven het nog een week overleeft, is nog maar de vraag. Maar hij heeft er in ieder geval een heleboel fans bij gekregen.

Aaaw arme steven, dat ongemakkelijke heb ik ook altijd 😂😂😍#deverraders — Zeurkous (@zeurk0us) April 3, 2021

Wat een schatje die Steven hahahha #DeVerraders — TweetenOverBB (@tweetsoffbb) April 3, 2021

Ik moet zo lachen om Steven, wat een figuur! Ik houd er van! #DeVerraders — Sabine  (@Zonnetje_Sabine) April 3, 2021

Zo onhandig is niemand hahaha #DeVerraders — Sapperdeloot (@sapperdeloot) April 3, 2021

Vind Steven echt zo’n top gozer. Heerlijk die ongemakkelijkheid haha! #DeVerraders @RTL4 — Taco (@NederlandseTaco) April 3, 2021

Steven is echt te grappig. Hij maakt zichzelf iedere keer weer verdacht en kan er gewoon niks aan doen #deverraders — Marion (@MissMarion15) April 3, 2021

Ik heb nog nooit zo’n ongemakkelijk persoon gezien als Steven #DeVerraders — Zara Icy (@zara25729283) April 3, 2021

Steven gooit zo z’n eigen glazen in 😂 #deverraders — Victoria (@VictoriaTH20) April 3, 2021

Haha arme jongen die Steven #DeVerraders — Lotte (@Lotte_MIKA) April 3, 2021

Ach die Steven… bijna medelijden met hem #DeVerraders — abbey (@Mrsjonesssssss) April 3, 2021

Haha die steven de enige echte verrader 😂😂#DeVerraders — happy big family broeders (@Mrferryb) April 3, 2021

