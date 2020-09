Martijn Koning, zieke vader en Stef Bos maken diepe indruk in ‘De Vooravond’

Acteur Ferri Somogyi (47) speelt met tussenpozen al bijna twintig jaar de rol van Rik in Goede tijden slechte tijden. Ferry is getrouwd met Noëlle. Samen hebben ze een dochter: Véda (1).

Waarom moeten we naar GTST kijken?

“Het kijkt heerlijk weg, er zijn veel verhaallijnen waar iedereen zich wel in herkent. We staan dichtbij de mensen en zijn de enige dagelijkse soap in Nederland. Veel mensen uit het buitenland hebben door ons Nederlands geleerd!”

Wat is voor ‘Rik’ de grootste uitdaging?

“Om gedisciplineerd te blij