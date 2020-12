Geboren in december? Dan ben je aardiger én gezonder dan gemiddeld

December ís al een feestmaand, en als we de onderzoeken mogen geloven, is het helemáál feest als je in deze maand geboren bent.

Zo zijn decemberbaby’s bijvoorbeeld aardiger dan mensen die in andere maanden geboren zijn, aldus The Sun. Uit een onderzoek onder Harvard-studenten bleek dat studenten geboren in december minder klagen dan anderen en dat ze daarnaast minder vatbaar zijn voor moodswings, aldus het Engelse blad. En dat zijn volgens de studenten typisch ‘aardige’ kenmerken.

Honderd of ouder

Niet alleen zijn mensen geboren in december aardiger, ze zouden ook gezonder zijn. Sterker: uit een onderzoek gepubliceerd in the Journal of Aging Research blijkt dat wanneer je geboren bent in de laatste maanden van het jaar, je meer kans dan gemiddeld hebt om 100 of ouder te worden. Voor het onderzoek verzamelden wetenschappers de gegevens van meer dan 1500 Amerikanen die honderd jaar of ouder waren geworden. Die vergeleken ze met die van hun broers en zussen. Daaruit bleek dat degenen die aan het einde van het jaar geboren waren, ouder werden dan bijvoorbeeld maart- en mei-kinderen. November spant overigens de kroon: gemiddeld zouden vrouwen 7,3 maanden en mannen 11,7 maanden langer leven dan de ‘slechtste’ maand, mei.