Goed nieuws: Deedee (4) mag in Nederland blijven

Gisteren was heel Nederland in rep en roer toen bekend werd dat de vierjarige Deedee in haar eentje naar Liberia zou worden uitgezet.

Ondertussen is bekend dat het meisje uit Waddinxveen gewoon in Nederland mag blijven. Ze heeft een verblijfsvergunning gekregen.

Doordat haar overgrootmoeder een fout had gemaakt met de verblijfsvergunningspapieren, moest Deedee het land verlaten. Het meisje werd in Londen geboren, maar haar familie komt oorspronkelijk uit Liberia.

Toen de overgrootmoeder van Deedee het meisje meenam naar Liberia om familie te bezoeken, bleek bij thuiskomst in Nederland dat Deedees papieren niet in orde waren: ze moest het land uit, terwijl haar andere familieleden wél gewoon mochten blijven omdat ze een verblijfsvergunning hadden.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Basisschool Kleurrijk.