Lars, die wegens ernstige gedragsproblemen anderhalf jaar in een instelling woonde, is terug in zijn geboortestad Amsterdam. Hij woont acht maanden bij een begeleid wonen groep. Dan wordt hij achttien jaar en krijgt van de gemeente een eigen flatje. Met camerabewaking. Tijd om op eigen benen te leren staan, vindt men. Zijn moeder ziet alles met lede ogen aan.

Anderhalve maand woont Lars nu in zijn flatje in een buitenwijk van Amsterdam. Cadeautje van de gemeente. Het uitzicht is magnifiek, je kunt ver kijken vanaf de zevende verdieping. Maar daar let Lars zeker niet op. Die kijkt niet verder dan zijn neus lang is. Hij komt nog veel bij mij langs. Want hier is de koelkast vol. En zijn matties wonen hier in de buurt. Gelukkig heeft hij een baantje bij een maaltijdbezorgservice. En hij gaat naar school. Thank god.

Als ik informeer hoe het op de flat is, krijg ik nooit een duidelijk antwoord. Wel klaagt hij regelmatig over de camera’s die in de flat hangen. Mentor Winfred, alias Baloe de Beer, een bijnaam die de man dankt aan zijn gezellige berenbuik en dito tempo van bewegen, is vervangen door cameratoezicht.

Vlindermes

Op een zaterdagochtend begin oktober gaat mijn telefoon. Aan het nummer zie ik dat het de zorgcoördinator van de Begeleid Wonen Groep van Lars is. Wat moet die nu zo vroeg in het weekend? Een vaag gevoel van onrust maakt zich van mij meester. “Is Lars bij jou thuis?” vraagt ze. Aan haar stem hoor ik dat ze gespannen is. Wanneer ik bevestigend antwoord, zegt ze: “Niet schrikken, maar er komt zo politie bij je langs. Lars heeft de camera’s in zijn flat onklaar gemaakt en daardoor zijn we gaan kijken. Er is iets bij hem gevonden wat verboden is. Je mag Lars niet waarschuwen.” OMG. Dit is wat ik al die tijd al vreesde. Lars is betrokken bij onfrisse praktijken en nu komt de politie hem halen. Op mijn stamelende vraag wat er dan precies gevonden is, krijg ik geen antwoord. Tijd om na te denken heb ik niet, vijf minuten later gaat de deurbel.

Ik werp een blik door het raam naar beneden en zie een politieauto staan. Er stappen vier agenten uit. Ik open de deur en kijk in een heel streng gezicht van een grote politieagent. Hij staat al in de gang. Zijn collega’s denderen achter hem aan. Mijn hele halletje is in no time gevuld met uniformen. “Waar is Lars?” vraagt de grote man die duidelijk de leiding heeft. “Er is een vlindermes aangetroffen in zijn woning. En dat valt onder verboden wapenbezit.” Hij staat onder de douche,” antwoord ik met een bevende stem. “U gaat mij voor naar de douche,” antwoordt hij bars. Dit is geen verzoek, het is een bevel. Ik kan niet anders dan het opvolgen en ga hem voor naar de trap die uitkomt bij een overloop waaraan de badkamer grenst. Rechts mondt de overloop uit in mijn slaapkamer. “Lars, opendoen, er is politie!” roep ik door de dichte deur heen.

Gearresteerd