Wauw! Deelnemer met wel heel unieke stem wint eerste seizoen ‘Hit the road’

Zaterdagavond vond de finale plaats van het eerste seizoen van Hit the road. Één deelnemer had een wel heel bijzondere stem en ging er dan ook met de winst vandoor.

Let op: dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

Advertentie

Hit the road winnaar

De spectaculaire finale van Hit the road leverde een bijzondere winnaar op. Niemand minder dan Sem Jansen ging er met de winst vandoor. De 28-jarige deelnemer wist de jury te verbluffen met het nummer Have a little faith in me. Daarmee wint hij een gloednieuwe Seat Leon.

Bijzonder stemgeluid

Vooral het stemgeluid van Sem is heel bijzonder. Sem is transgender en heeft de transitie van vrouw naar man gemaakt. En zijn stemgeluid is daarom extra bijzonder. Zelf vind hij dat soms wel lastig. “Als ik iets vrouwelijks in mijn stem denk te horen, bestempel ik dat meteen als niet goed”, zei de zanger al eens. Maar hij kwam in het team van Nick en Simon terecht, en zij wisten zijn stem juist te waarderen. “Nick en Simon zagen het juist als iets positiefs.”