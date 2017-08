Deense kroonprins geweigerd in bar om een heel opmerkelijke reden

Ook een prins moet zich aan de wet houden. Dat kreeg de Deense kroonprins Frederik nog eens extra ingepeperd, wat een ietwat gênante situatie opleverde.

De 49-jarige royal wilde graag een beroemde bar binnen in het Australische Brisbane. Maar hij werd geweigerd, omdat hij geen id aan de beveiliging gaf.

Fikse boete

In Australië gelden heel strenge regels voor bars en cafés. Na 10 uur ’s avonds zijn ze verplicht om iedereen z’n id te scannen, om drank- en drugsgeweld in te dammen. Heeft iemand dit niet bij zich en wordt hij toch binnengelaten, dan lopen de eigenaren risico op een fikse boete. Geen uitzonderingen dus, en ook niet voor prins Frederik.

Prins matsen

Zo geschiedde dat prins Frederik de toegang tot de bar geweigerd werd. Hij is in Australië voor een zeilrace en wilde met zijn reisgenoten wat gaan drinken. Naar verluidt vroegen de undercover agenten die met de royal mee waren de beveiliging van de bar nog om hem te matsen. Het personeel had de prins gegoogeld en geloofde inderdaad dat het prins Frederik was die voor hun neus stond. Maar, helaas: de bar wilde het risico niet lopen. En de wet is de wet.

Dolle avond

De baas van de bar vond het een tenenkrommend tafereel en baalt van de strenge regels. Maar hij neemt het op voor zijn personeel: “De agenten weigerden ons om het id van de prins te checken, en ze wilden eerst ook niet zeggen wie hij was.” Uiteindelijk hebben de agenten van de prins toch nog met hogere, autoritaire piefen kunnen regelen dat de prins naar binnen mocht. De prins zelf maakte er overigens geen punt van en heeft vást een dolle avond en nacht gehad.

Bron: ABC. Beeld: Brunopress