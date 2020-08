Deense prins Joachim na 1,5 week weer ontslagen uit het ziekenhuis

De Deense prins Joachim (51) lag ruim anderhalve week in het ziekenhuis nadat hij met spoed onder het mes moest vanwege een hersenbloeding. Dinsdag is hij uit het ziekenhuis ontslagen.

Dat heeft het Deense hof bekendgemaakt in een verklaring.

Bloedstolsel

Op vrijdagavond 24 juli werd Joachim getroffen door een hersenbloeding. Hij werd gelijk naar het universiteitsziekenhuis in Toulouse gebracht waar hij met spoed onder het mes moest vanwege een bloedstolsel in zijn hersenen. Het was een geslaagde operatie.

Herstellen

Vorige week werd bekend dat hij gelukkig geen blijvende gevolgen over heeft gehouden aan het hersenletsel. Volgens het Deense hof gaat het steeds beter met de gezondheid van de prins. Daarom mag hij nu ‘thuis’ verder herstellen. Joachim is momenteel met zijn gezin op vakantie in het zuiden van Frankrijk, waar hij verblijft op het wijngoed Château de Cayx in Cahors van zijn ouders. Daar zal hij de komende tijd herstellen.

Privacy

Joachim is de jongste zoon van koningin Margrethe II van Denemarken en de Deense prins-gemaal Henrik. De koninklijke familie vraagt iedereen de privacy van de Deense prins Joachim te waarborgen. In een verklaring bedanken de prins en zijn vrouw prinses Marie het ziekenhuispersoneel voor de uitstekende zorg die de prins kreeg.

Zo breekt koningin Margrethe van Denemarken met een eeuwenoude traditie:

Bron: Vorsten. Beeld: Getty Images