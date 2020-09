Delphine Boël, dochter van koning Albert, wil prinses van België worden

Eind januari werd bekend dat Delphine Boël inderdaad de biologische dochter is van Koning Albert II. Nu wil ze exact dezelfde voorrechten en titels als haar broers en zus.

De vraag is nu dus of België er een nieuwe prinses bij krijgt. Donderdag werd de zaak behandeld in de rechtbank.

Oorspronkelijk ging het Delphine om de erkenning van dat vaderschap, maar dat staat sinds januari niet meer ter discussie. Koning Albert erkende dat hij de biologische vader is van kunstenares Delphine. Ook heeft hij toen een DNA-test gedaan.

Geen troonopvolger

Maar nu wil de kunstenares dus ook prinses van België worden en de aanspreektitel Hare Koninklijke Hoogheid krijgen. Daarnaast wil ze de familienaam Saksen-Coburg aannemen. Als Delphine dezelfde voorrechten krijgt als haar halfbroers Filip en Laurent en halfzus Astrid, betekent dit dat ze ook een inkomen en woning van de staat zou krijgen. Royaltydeskundige Wim Dehandschutter denkt niet dat dat erin zit, aangezien ze geen vermoedelijke troonopvolger is.

Prinses

Ze kan volgens hem wel de titel ‘prinses’ krijgen. In 2015 heeft een wetswijziging bepaald dat alleen (toekomstige) kleinkinderen van de koning de titel ‘prins’ of ‘prinses’ krijgen. Aangezien Boël in 1968 geboren is, kan de rechter besluiten dat zij met terugwerkende kracht toch de titel ‘prinses’ kan krijgen.

Affaire

Delphines moeder, Sybille de Selys Longchamps, zou tussen 1966 en 1984 een relatie met koning Albert II hebben gehad. Albert was bijna twintig jaar koning van België. Inmiddels is hij niet langer het staatshoofd, maar hij mocht na zijn abdicatie wel de titel ‘koning’ behouden. Zijn zoon Filip nam de troon in 2013 van hem over.

Op 29 oktober wordt waarschijnlijk duidelijk of België er een prinses bij krijgt. Dan is namelijk de uitspraak van de rechtbank.

Delphine Boël wil “exact dezelfde voorrechten, titels en hoedanigheden als haar twee broers en haar zus”, verklaarde haar advocaat na de laatste zitting in de rechtszaak tegen koning Albert. Let op woordgebruik: “broers en zus” (Filip, Astrid, Laurent), niet “halfbroers en -zus”. pic.twitter.com/CJc2UV0ddj — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) September 10, 2020

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress