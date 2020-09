Delphine Boël is een kind van de koning: “Het is eindelijk bevestigd”

Het is na een jarenlange strijd eindelijk bevestigd: Delphine Boël (51) is een buiten-echtelijke dochter van voormalig koning Albert van België. Wat de vraag oproept: wat gaat zij doen met de overwinning?

Wordt ze prinses? Gaat ze voor de koninklijke schatkist? Komt ze op de staatsieportretten? In België hebben ze vragen te over over de vrouw die nu echt en officieel tot de royal family blijkt te behoren. Sinds in januari dan eindelijk bekend werd dat koning Albert II (86) haar vader is, staat het leven van Delphine Boël volledig op z’n kop. Na een rechtsstrijd van zeven jaar en een innerlijke strijd van bijna twintig jaar weet ze nu eindelijk zeker wie ze echt is: de dochter van de voormalige koning,de halfzus van de huidige koning Filip, prinses Astrid en prins Laurent en een wettige erfgenaam van het koninklijk fortuin. De hamvraag: wat nu?

“Zijne Majesteit de Koning Albert II heeft kennisgenomen van de resultaten van het DNA-monster dat hij afstond op vraag van het hof van beroep in Brussel. De wetenschappelijke conclusies geven aan dat hij de biologische vader is van mevrouw Delphine Boël. Hij zal Boël in zijn testament opnemen op hetzelfde niveau als zijn andere kinderen. Koning Albert heeft nu dus vier kinderen.” Met die woorden erkende koning Albert op 27 januari 2020 zijn biologische dochter via zijn advocaat. Om er keihard aan toe te voegen: “Ook al zijn er juridische argumenten en bezwaren om het feit te rechtvaardigen dat een wettelijk vaderschap niet noodzakelijk de weergave is van een biologisch vaderschap, heeft koning Albert besloten om met waardigheid en eer een punt te zetten achter deze pijnlijke procedure.”

Pijnlijk is zeker het juiste woord. Al sinds 2013 vecht Delphine voor haar recht om te weten wie haar echte vader is. Geen uit de lucht gegrepen jaartal: in dat jaar deed Albert afstand van de troon en verloor hij zijn onschendbaarheid. Pas toen kon ze hem persoonlijk aanklagen voor een DNA-onderzoek. Dat het daarna zeven lange jaren duurde voordat het er kwam, is al pijnlijk genoeg. Maar aan haar beslissing in 2013 gingen ook al heel wat pijnlijke momenten vooraf.

Een kind omringd door roddels

Het verhaal van Delphine in een notendop: haar moeder, ambassadeursdochter Sybille de Selys Longchamps, had achttien jaar lang een geheime relatie met toen nog prins Albert. Uit die romance werd Delphine geboren, en de toenmalige echtgenoot van haar moeder (zakenman Jacques Boël) stemde ermee in haar zijn achternaam te verlenen om zo een schandaal te voorkomen. Sybille scheidde niet veel later van Boël, en trouwde uiteindelijk met een Britse edelman. Prins Albert bleef bij zijn Paola, met wie hij in 1959 in het huwelijk trad (en over wie zelf óók jarenlang vreemdgaansgeruchten gingen). In 1984 was de koek op tussen Albert en Sybille. In 1985 vertelde zij haar dochter de waarheid over haar vader, die voor zover Delphine wist altijd gewoon ‘een goede vriend van haar moeder’ was. Helemaal als een verrassing kwam het niet, deelde Delphine in 2009 al in een interview. “Ik voelde als kind dat er om me heen van alles gebeurde waarvan ik het fijne niet mocht weten. Zoals algemeen bekend weet ik pas sinds mijn achttiende dat hij mijn vader is, terwijl iedereen uit mijn naaste omgeving heel goed wist

dat hij dat was. Als kind verdronk ik in de roddels en geheimen.”

Van 1985 tot 1999 wist Delphine heel goed wie haar vader was, ze had zelfs contact met hem, kreeg cadeaus voor haar verjaardag van hem. Maar wel in het diepste geheim. In 1993 werd hij koning van België nadat zijn oudere, kinderloze broer overleed. Over de huwelijkscrisis van het koningspaar uit de seventies werd in die jaren nog amper gerept. Tot in België rond de zestigste verjaardag van koningin Paola een boek uitkwam waarin werd geclaimd dat Albert een buitenechtelijke dochter had. Een publiek geheim, zo bleek al snel. In no time dook de Belgische pers boven op Delphine, die erg op de koning én zijn moeder leek. Op dat moment verbrak de koning alle contact met Delphine.

Delphine Boël wil niet op de staatsieportretten

Dat het daarna nog bijna twintig jaar duurde voor Delphine eindelijk officieel haar gram kon halen, heeft zo zijn sporen achtergelaten op de kunstenares. “De ernst van mijn vaders afwijzende houding is pas echt tot me doorgedrongen toen ik zelf kinderen kreeg”, zei ze er zelf over. “Het moederschap (Delphine heeft een dochter van zestien en een zoon van twaalf met haar Amerikaanse partner Jim, red.) heeft me nog bozer op hem gemaakt.”

Die woede zal hebben meegespeeld in de beslissing om al die jaren met de rechtszaak door te gaan. Over haar beweegredenen is Delphine altijd duidelijk geweest: het is haar niet om het vermogen van de oud-koning te doen, maar om erkenning. Ze wilde niet langer persona non grata zijn in België, haar naam zuiveren. “Omdat ze niet erkend werd, bevond ze zich in een pijnlijke situatie van uitsluiting op emotioneel en sociaal vlak”, aldus haar advocaat. “Die impasse heeft haar ertoe gebracht om te kiezen voor de gerechtelijke uitweg. Niet zozeer voor haarzelf, maar om te voorkomen dat haar kinderen met dezelfde moeilijkheden en met hetzelfde lijden geconfronteerd zouden worden. Ze wil erkend worden vanwege haar identiteit en die van haar kinderen. Ze is niet op zoek naar een plaatsje op de staatsieportretten.”

Op hoeveel erfenis heeft ze recht?

Evengoed betekent het dat met de erkenning van haar vader de kous nu af is. Op de troon maakt Delphine Boël geen aanspraak, dat staat vast. Op geld wel, al lijkt het de vraag of ze een evenredig deel van het vermogen van de koning (geschat op zo’n 200 à 300 miljoen euro) krijgt als haar halfbroers en halfzus. Een slimme clausule in het testament van het koninklijk paar zou er mogelijk voor zorgen dat haar aandeel een stuk kleiner uitpakt dan dat van de anderen.

Niet in de laatste plaats, zo wordt vaak gefluisterd, omdat niet uitgesloten is dat er nog meer buitenechtelijke kinderen van Albert in het spel zijn, die door de overwinning van Delphine óók een rechtszaak overwegen. “Hij had affaires met tientallen vrouwen en ik heb bewijs gevonden dat Delphine niet het enige buitenechtelijke kind van Albert is”, deelde onderzoeksjournalist Thierry Debels eind vorig jaar met het Belgische roddelblad TV Familie. Hij werkt momenteel aan een boek over de voormalig koning, en hint naar méér leed voor Paola, Filip en de rest van de koninklijke familie in de toekomst. “Dat zou direct ook een verklaring kunnen zijn voor zijn jarenlange, hardnekkige weigering om Delphine te erkennen.” Wordt vervolgd?

Tekst: Claudia Witteveen. Beeld: Brunopress.