Demonstranten bij het Torentje kunnen rekenen op felle kritiek

De toespraak van premier Mark Rutte werd maandag flink verstoord door het gejoel en gefluit van een groepje demonstranten buiten. Op Twitter laten mensen weten dit erg respectloos te vinden.

De demonstratie op de Korte Vijverberg ging rond 19.00 uur van start. Dit was precies op het moment dat Rutte met zijn toespraak begon.

Rutte sprak tijdens de toespraak het land toe over de extra coronamaatregelen. Het gefluit en gejoel was duidelijk te horen en daar haakte Rutte direct op in. “De realiteit is dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep, wat sommigen, waaronder de demonstranten hierbuiten, nog steeds denken”, zei hij.

Niet aangemeld

Het gaat om enkele tientallen demonstranten rond de Hofvijver. Zij zijn tegen een strengere lockdown en tegen mondkapjes. De gemeente Den Haag laat weten dat de demonstratie ontbonden is, omdat die niet was aangemeld. De politie heeft de demonstranten gevraagd weg te gaan. Eén demonstrant is aangehouden voor belediging.

Kansloos

Op Twitter laten mensen weten dat ze het gejoel en gefluit echt niet vinden kunnen. Ze noemen de demonstratie dan ook ‘kansloos’ en ‘beschamend voor ons land’. Zo schrijft iemand: “Door mensen zoals jullie zitten we in deze lockdown.” Een ander laat weten: “Dat je het niet eens bent met Rutte prima, maar ga niet als een paar fluitende idioten buiten de toespraak verstoren.”

De toespraak van Rutte was een goede toespraak. Alleen wel jammer dat sommige demonstranten er doorheen lawaai moesten maken. Echt respectloos! pic.twitter.com/ugSjLF5cP3 — Jeroenvh123 (@dutchvh123) December 14, 2020

Dat je het niet eens met @MinPres prima maar ga niet als een paar fluitende idioten buiten de toespraak verstoren. #kinderachtig #toespraakrutte — Eeco Rijken Rapp (@EecoRijkenRapp) December 14, 2020

Ja echt he! Respectloos. Fan of niet, Rutte heeft die toespraak goed gedaan. — PatriciaRegeer (@PatriciaRegeer) December 14, 2020

het feit dat er gewoon tientallen protestanten buiten alles aan het verzieken zijn, dit is gewoon zo beschamend voor ons land? we zien eruit als een stel pipo’s , toch respect voor mark met zn door praten #toespraakrutte — misty (@blinkinggamejh) December 14, 2020

Hebben die demonstranten geen werk, familie of wat dan ook? Get a life. Door jullie zitten we nu in deze lockdown… #persconferentie #toespraakrutte #coronamaatregelen — Danny Kamsteeg (@dannykamsteeg) December 14, 2020

Daar sta je dan met je fluitje, je pan en een lepel herrie te maken als een klein kind van 3. Stoer hoor, snel je sticker halen dan. Kansloos. #coronamaatregelen #persco #viruswaanzin #toespraakrutte — Mandysss (@SFotografen) December 14, 2020

Waarom wordt zo een toespraak niet gewoon opgenomen? Dan voorkom je foutjes en de idioten die gaan fluiten buiten het torentje. #toespraakrutte — ben (@benjamin100) December 14, 2020

Dank @MinPres voor uw onverstoorbaarheid en deze toespraak met hoognodige maatregelen, het water staat de #zorg tot aan (en boven) de lippen.

Zo jammer (en onbegrijpelijk) dat er niet snel en hard tegen die respectloze onwetende fluitende idioten werd opgetreden..#toespraakrutte — Lester du Perron (@ljduup) December 14, 2020

Keurig verhaal van Mark Rutte, ga er maar aan staan. Sta er volledig achter. Kom op mensen, we kunnen dit! 💪🏻 Ooh ja; het tuig dat op de achtergrond stond te schreeuwen behoort tot het afvoerputje van de maatschappij. Ze werden door Rutte mooi afgeserveerd in de toespraak. — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) December 14, 2020

#toespraakRutte

Willen al die mensen die nu bij het torentje staan te protesteren even een briefje ondertekenen dat ze vooral NIET opgenomen en verzorgd willen worden in een ziekenhuis als ze besmet raken?? — Gerdien (@GerdienAA) December 14, 2020

#toespraakrutte wat een paupers buiten. Door mensen zoals jullie zitten we in deze lockdown!!!! — Romy⁷ ⟭⟬ ᴮᴱ (@namjinkookk) December 14, 2020

