Honderden demonstranten op Museumplein voor vluchtelingen Moria

Honderden mensen stonden zaterdag op het Museumplein in Amsterdam. Ze vroegen aandacht voor de vluchtelingen die verbleven in kamp Moira.

In vluchtelingenkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos, brak afgelopen dinsdagnacht een grote brand uit. Duizenden mensen werden daardoor dakloos. Op het Museumplein demonstreerden zo’n 1500 betogers daarom voor een humaner asielbeleid. Tijdens het protest droeg iedereen een mondkapje en hield iedereen 1,5 meter afstand. Verschillende organisaties, waaronder Vluchtelingen Werk Nederland en Stichting Vluchteling, organiseerden dit protest onder de noemer ‘Evacueer Moria’.

Jesse Klaver

De organisatie wil dat Nederland onmiddellijke opvang biedt aan minstens vijfhonderd kinderen uit Moria. Voorman Jesse Klaver van GroenLinks was ook aanwezig. Hij uitte kritiek op zijn politieke collega’s: “Ik schaam me dat wij hier vandaag moeten staan. Het zou niet nodig moeten zijn”, zei hij tijdens de demonstratie. Er was ook een minuut stilte voor de vluchtelingen in Moira.

Kritiek

Donderdag werd bekend dat Nederland bereid is honderd vluchtelingen uit Moria op te nemen. Daar is veel kritiek op. Verschillende partijen zijn het er niet mee eens dat deze honderd worden afgetrokken van de vijfhonderd vluchtelingen die Nederland volgend jaar verplicht zou opnemen.

Arts Sanne vertelt hoe de vrouwen op Moria, vluchtelingen, bijna allemaal last hebben van “rape pain”, omdat ze tijdens hun soms maanden lange toch naar veiligheid bijna allemaal zijn verkracht. Ook deze vrouwen laten wij in de steek. #Museumplein #MoriaCamp #EvacuateNow pic.twitter.com/HIJUrIhV5s — Binnert de Beaufort (@BinnertdeB) September 12, 2020

16.44 Het #Museumplein staat vol met iedereen op afstand 🧍🏼♀️🧍🏻🧍🏼♂️🧍🏾🧍🏿♀️🧍🏼♂️🧍🏼🧍🏻🧍🏿♂️🧍♂️🧍♀️🧍🏽♂️🧍🏻 https://t.co/K7czrd9zsk — Macha Roesink (@macharoesink) September 12, 2020

Bron: Metro, NOS. Beeld: iStock