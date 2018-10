Reuzenspin jaagt vrouw in Den Haag stuipen op het lijf: 'Brand je huis af'

De Canadese expat Sheena Wilson, die sinds een tijdje in Den Haag woont, stond dinsdag oog in oog met één van haar grootste angsten: midden in haar keuken had zich een reuzenspin verschanst.

In een groep met andere expats op Facebook plaatste ze een noodkreet. “Serieus, help me! Wie kan dit beest veilig weghalen en bepalen wat voor soort spin het is?”

Vlammenwerper

Bij het bericht plaatste ze meerdere foto’s en een video waarop de spin te zien is. De spin was zelfs zó groot dat haar kat er geen raad mee wist. Het duurde niet lang voordat de reacties op Facebook binnenstroomden. Mensen adviseerden Wilson om het insect met “een vlammenwerper en een bazooka” te lijf te gaan en om haar huis ‘tot de grond toe af te branden’.

Niet uit het buitenland

Gelukkig voor Sheena heeft de dierenambulance de spin uiteindelijk gevangen een meegenomen. Volgens de vrouw wisten zelfs zij niet wat voor spin het was, alleen dat het “een hele grote” was die “waarschijnlijk niet uit het buitenland” komt. De medewerker van de dierenambulance beloofde Sheena in ieder geval dat hij de spin heel ver weg van haar huis weer terug zou zetten in de natuur.

