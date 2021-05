We kennen de Miss Universe verkiezingen vooral uit series en films, maar voor Denise Speelman is dit werkelijkheid. De beeldschone 23-jarige zal zondag 16 mei Nederland vertegenwoordigen tijdens de 69e Miss Universe verkiezing in Florida.

Advertentie

Hi Denise, je zult momenteel wel druk bezig zijn met de voorbereidingen. Waar heb je jezelf de afgelopen tijd mee beziggehouden?

“Naast outfits samenstellen die ik wil meenemen, ben ik ook bezig geweest met catwalktraining en fotoshoots. Het was vooral spannend dit jaar of ik naar Amerika mocht reizen gezien de coronasituatie in de Europese landen. Verder ben ik ook bezig geweest met mezelf moed in praten. Tijdens de voorbereidingen zei ik tegen mezelf: ‘Dit avontuur moet je gewoon beleven als jezelf. Je weet waar je voor staat en waarom je daar staat, namelijk om wie je bent en wat je uitdraagt’. Ik heb de afgelopen tijd mezelf écht leren omarmen.”

Welke boodschap wil jij vooral overbrengen?

“Ik wil meer aandacht voor eetstoornissen en body positivity. Ik vind dat er nu een verkeerd beeld wordt geschetst over body positivisty: het gaat niet alleen om een bepaalde maat hebben, maar het is een beweging voor iedereen die positief, gezond en zelfverzekerd in hun lichaam zit. Ik wil met de wereld delen dat je goed bent hoe je bent en dat je vooral naar jezelf moet luisteren, want jij bent degene die jou gelukkig moet maken en niet iemand anders.”

Waarom is aandacht voor eetstoornissen zo belangrijk voor jou?

“Ik heb zelf een eetstoornis gehad en wil graag andere mensen helpen. Veel mensen hebben nog te weinig over eetstoornissen. Zonde, want als er meer kennis is, kunnen we eerder aan de bel trekken en iemand sneller laten herstellen. Eetstoornissen komen vaak voort uit een laag zelfbeeld of ergens geen controle meer over hebben, waardoor je de controle op eten gaat leggen. Het voelt dan heel fijn om goed te zijn in niet eten.”

Ben je erg zenuwachtig voordat je het podium op gaat?

“Eigenlijk ben ik helemaal niet zenuwachtig. Wat ik wel heb, zijn van die heerlijke kriebels die je af en toe in je buik kan hebben. Ik krijg een kick van op zo’n podium staan, dat kan voor mij niet lang genoeg duren. Mijn kansen schat ik net zo hoog in als die van alle andere 73 vrouwen. We zijn allemaal sterk en uniek. Het is maar net wat ze zoeken dit jaar.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MISS UNIVERSE NETHERLANDS 2020 (@denisespeelman)

Hoe is de sfeer onderling?

“De sfeer is top. Je merkt dat het een bijzondere groep vrouwen is, misschien komt dat omdat we in een jaar meedoen aan Miss Universe terwijl de wereld op z’n kop staat. Veel van ons hebben problemen gehad met de reis naar Amerika, dus eenmaal hier merk je ook echt dat iedereen aan het genieten is en lol met elkaar maakt. Ik heb al een paar vakanties over de wereld gepland staan.”

Wat vind je het allerleukste wat je hebt kunnen doen tot nu toe?

“Ik geniet volop van het hele proces, maar het leukste wat ik tot nu toe heb ervaren, is het ontmoeten van nieuwe mensen. Ik ben gek op nieuwe mensen leren kennen en verhalen van over de hele wereld tot horen. Dat kan ik hier de hele dag door doen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MISS UNIVERSE NETHERLANDS 2020 (@denisespeelman)

Wat wil je graag gaan doen als je hebt gewonnen?

“Als ik de titel van Miss Universe dit jaar mag dragen, ga ik in New York wonen en wereldwijd mijn boodschap over eetstoornissen en body positivity overbrengen. Als ervaringsdeskundigen wil ik mensen met een eetstoornis helpen. Ik heb al een aantal mooie projecten bedacht die ik graag wil uitwerken.”

Op zondag 16 mei 2021 vindt de officiële Miss Universe show plaats in het Seminole Hard Rock Hotel in Hollywood, Florida. Je kunt de Denise Speelman live volgen via het Amerikaanse TV-netwerk FYI. De volgende dag is de show terug te zien via de streamingsdienst The Roku Channel.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Miss Universe