Denktank: "Hoe zorg ik dat mijn dochter minder op haar mobiel zit?"

Melanie (37): “Mijn dochter van 14 kijkt de hele dag op haar telefoon en appt zich een ongeluk. Ik vind het storend dat ik maar zelden haar volle aandacht heb en dat ze bijna nooit meer een boek leest. Als ik erover begin krijgen we ruzie. Hoe zorg ik er op een leuke manier voor dat ze dat ding af en toe weglegt?”

Rectificatie

Helaas is in de Denktank van Libelle 16 de verkeerde naam afgedrukt bij het advies van de deskundige. Dit is de juiste versie.

Dit zegt de deskundige

“Ga met je dochter om de tafel te gaan zitten op een moment dat je van tevoren met haar hebt afgesproken. Vertel haar dat je echt snapt dat het appen en filmpjes kijken leuk is, maar dat het ook oneindig is en continu, dus dat ze grenzen nodig heeft. Zeg dat je graag een paar een aantal dingen wilt afspreken. Laat haar hierin ook meedenken. Mogelijke afspraken zijn: scherm uit als je huiswerk maakt of met iemand in gesprek bent, gebruik de telefoon niet als wekker, telefoon weg tijdens het eten en de telefoon in een andere ruimte leggen voor het slapengaan. Vergeet niet om zelf het goede voorbeeld te geven.”

Mary de Jong, preventieadviseur IrisZorg, iriszorg.nl

Beeld: iStock.