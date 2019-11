The Voice-winnaar Dennis mag onverwachts duet zingen met Michael Bublé bij concert

Het was een bijzondere avond voor The Voice-winnaar Dennis van Aarssen. Hij was aanwezig bij een concert van zijn idool Michael Bublé en werd ineens uit het publiek gepikt.

Michael vroeg aan het publiek wie er met hem wilde zingen. Dennis stak zijn hand op en ja hoor, hij mocht. Samen met Michael zong hij het prachtige lied That’s life. Dennis koos niet zomaar voor dit liedje. Tijdens zijn auditie bij The Voice zong hij dit lied ook en liet hij alle 4 de stoelen omdraaien.

Vooropgezet plan?

Is het toeval dat Michael er zo’n fantastische zanger als Dennis uitpikt of is er sprake van een vooropgezet plan? Volgens Dennis is het absoluut toeval: “Je gelooft het niet, maar dit was niet vooropgezet! Er is meer tussen hemel en aarde.”

Video

Dennis plaatst een video van het ruim 3 minuten durende duet op Instagram. Hierbij schrijft hij: “Ik praat altijd over Michael Bublé en wat een grote inspiratie hij voor mij is. Wat een avond!”

Bron: AD. Beeld: ANP