Dit is waarom Dennis Storm met spijt terugkijkt op het presenteren van ‘3 op reis’

Voormalig televisiemaker Dennis Storm is al een tijdje van de radar verdwenen. In 2016 stopte hij plots met het maken van 3 op reis en inmiddels heeft hij een minimalistisch leven op Bali met zijn gezin. Dat is ook precies waarom hij nu met spijt terugkijkt op de tijd dat hij het reisprogramma presenteerde.

Dennis schreef onlangs een boek, omdat hij zich zorgen maakt om het klimaat, genaamd Als gezond verstand koning was. In Volkskrant magazine vertelt hij over zijn pleidooi voor een groene revolutie.

Dennis Storm heeft minimalistisch leven

Ook kijkt hij terug op zijn tijd bij 3 op reis. Door de plekken die hij voor het programma zag, werd hij aan het denken gezet. “Dan zei iemand bijvoorbeeld: ‘Kijk, vroeger was de zee daar, en nu is-ie hier.’ Dat zette me aan het denken. De vaste kijker heeft me toen ook wel kunnen betrappen op kleine sneertjes naar mensen die zeggen dat windmolens hun uitzicht verpesten. Maar meer deed ik niet”, zegt de voormalig presentator.