Dennis Weening deelt hilarisch stukje communicatie tussen hem en zijn vrouw

Als je vrouw in de woonkamer is en jij bent in de slaapkamer, dan gaat appen in het digitale tijdperk van tegenwoordig natuurlijk sneller dan opstaan en er even heenlopen om iets te vragen. Dat dacht presentator Dennis Weening vandaag in elk geval.

Voetbal vs tekenfilm

Op Instagram deelt hij een grappig screenshot van het gesprek tussen hem en zijn vrouw. “De communicatie tussen mijn vrouw en ik, terwijl ik op bed lig voetbal terug te kijken en zij in de woonkamer een tekenfilm met Charlie aan het kijken is”, schrijft hij bij de foto.

Advertentie

Bamischijf

Op de foto valt te lezen hoe Dennis aan Stella vraagt hoe het daar in de woonkamer is. Hij laat weten zelf op zijn bamischijf te wachten. Dan antwoordt zijn vrouw: “Je bent zelf een bamischijf”. Stella en Dennis zijn in 2017 getrouwd en hebben samen twee kinderen. Dennis heeft nog een dochter uit een eerder huwelijk.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP