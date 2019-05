Zoet: Lion King-fans Dennis Weening en dochtertje Charlie zingen erop los

Naast presentator is Dennis Weening ook trotse vader van drie dochters. Zondag gaat het gezin naar The Lion King, en dus oefent papa met jongste dochter Charlie nog even op de nummers.

Op Instagram deelt de presentator een video van zijn heerlijke zangsessie met Charlie. Ze ligt lekker tegen haar vader op de bank, terwijl de twee vol overgave het nummer Hij leeft in jou meezingen.

Zangtalenten

Zowel vader als dochter kunnen duidelijk niet wachten tot het zondag is. Zondag is de dag dat het gezin naar the Lion King gaat.

Bron: Instagram Dennis Weening. Beeld: ANP