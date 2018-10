Dennis Weening deelt emotioneel bericht na bekendmaking Expeditie Robinson-vertrek

Dennis Weening stopt na zes jaar als presentator van Expeditie Robinson. En sinds dit nieuws bekend is gemaakt, heeft hij zich even teruggetrokken met zijn gezin.

Op Instagram deelt Dennis nu een lieve foto met een emotionele tekst. “Als de hele wereld even op je afkomt, moet je vasthouden aan wat je echt koestert”, schrijft de presentator bij een kiekje waarop hij zijn jongste dochter Charlie Rose knuffelt.

Steun na Expeditie Robinson-exit

Dennis is samen met zijn vrouw Stella en kinderen in het Duitse pretpark Phantasialand. Zijn fans gunnen hem die quality time. Ook is er volop begrip voor zijn keuze om te stoppen met Expeditie Robinson en zich te storten op de opstart van zijn eigen bedrijf. “Kies voor jezelf en je passie. Blijf dicht bij jezelf, dan ben je het gelukkigst. Laat ze maar kletsen!”, reageert iemand. Een ander: “Heb elkaar lief, de rest is ruis.” En zo is het maar net.

Bron: Instagram. Beeld: ANP

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Heb jij al kaarten voor Expeditie Eiland? Een komische musical met een vette knipoog naar realityprogramma’s als Expeditie Robinson en Helemaal het einde:

Expeditie Eiland Vanaf € 25,- Kaarten bestellen

Dennis’ Expeditie Robinson-collega Nicolette Kluijver vertelt over de levenslessen die ze leerde van haar moeder: