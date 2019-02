Dennis Weening deelt foto met jarige vader (op wie hij sprekend lijkt)

Hoera! De vader van presentator Dennis Weening mag vandaag 71 kaarsjes uitblazen. Op Instagram deelt Dennis daarom een foto waar hij samen met zijn vader op staat.

Trots op jou

“Happy birthday to my dad. 71 jaar. Zo trots op jou pappie”, schrijft de presentator bij de foto. Absoluut een gevalletje ‘zo vader, zo zoon’, want wat lijken de mannen ongelofelijk veel op elkaar.

Twee druppels water

Onder de foto regent het felicitaties voor opa Weening. Veel volgers vinden Dennis ook sprekend op zijn vader lijken. “Jeetje, wat lijk je op je vader zeg” en “Niet te missen”, staat er onder meer bij het plaatje.

En, vind jij ze ook zo op elkaar lijken?

Bron: Instagram. Beeld: ANP