Dennis Weening stopt na 6 jaar met Expeditie Robinson

De Haagse presentator Dennis Weening heeft zojuist bekendgemaakt dat hij stopt met het presenteren van Expeditie Robinson.

Na zes jaar is het voor hem genoeg geweest.

De reden van zijn vertrek? Hij kan het werk niet langer combineren met het opstarten van zijn eigen bedrijf. Wie Weening zal opvolgen, is nog niet bekend. Maar de naam van Art Rooijakkers wordt al overal genoemd. Dennis deed acht jaar geleden zelf nog mee aan het programma. Hij gaf na zeven afleveringen op, omdat hij het spel niet meer leuk vond.

In 2012 volgde hij Eddy Zoë op als presentator van het spelprogramma. De laatste vijf jaar deed hij dit samen met collega Nicolette Kluijver. Of zij het programma blijft presenteren nu haar maatje weg is, heeft ze nog niet laten weten.

